Для этого в региональном бюджете 2021-2022 предусматриваются средства на проведение капитального ремонта городской усадьбы по улице Зиминская, 25 и создание экспозиции, сообщила пресс-служба правительства региона.

Дом построен в конце XIX века в Новой слободе, историческом центре Оренбурга и сохранился до наших дней.

"Сейчас мемориальные центры маэстро созданы в Азербайджане, Германии и США. Этот дом XIX века станет первым и пока единственным в России музеем, посвященным жизни и деятельности Мстислава Ростроповича. Работу уже начали. Музей должен открыться к юбилею Мстислава Леопольдовича — 27 марта 2022 года", — приводит пресс-служба слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

По его словам, идею проекта поддержали Союз музеев России, Фонд культурных и гуманитарных программ М. Ростроповича, Российский национальный музей музыки, Ассоциация музыкальных музеев и коллекций, Российский комитет международного совета музеев.

"Главной ценностью объекта является мемориальная обстановка и обширные архивные фонды, прежде всего, личный архив семьи Ростроповичей, включающий ценнейшие автографы, письма, фотографии, программы, документы. В самом доме будет воссоздана обстановка периода 40-х годов прошлого столетия. В экосистему музея будут включены хозяйственные мастерские и каретник, сохранившиеся практически в первозданном виде и часто упоминаемые в интервью Ростроповича". — говорится в пресс-релизе.

Двор усадьбы будет благоустроен для проведения мероприятий. В одной из комнат предусмотрен камерный концертный зал.

Оренбург — родина предков Мстислава Ростроповича по материнской линии. Бабушка и дед Ростроповича были незаурядными музыкантами, создавали хоровые коллективы, вели музыкальные классы, благотворительные концерты, пропагандировали классическую музыку.

В Оренбурге сочетались браком родители Ростроповича, также посвятившие свою жизнь музыке.

Семья Ростроповичей пережила в этом доме самые тяжелые годы эвакуации в период Великой Отечественной войны, с 1941 по 1943 год.