"В связи с ростом числа заболевших коронавирусом министерство вынуждено ужесточить меры пребывания на острове. До 31 августа все приезжающие на Кипр должны сдавать ПЦР-тест или экспресс-тест на антигены, начиная с седьмого дня пребывания в стране. Исключение составляют туристы, у которых есть сертификат о полной вакцинации от коронавируса или справка о перенесенном заболевании в течение последних 180 дней", — пишет издание.

Как отмечает портал, для посещения кафе, баров, ресторанов и других закрытых общественных заведений туристам обязательно нужно предъявлять CyprusFlightPass. Он необходим путешественникам старше 12 лет. Туристам также рекомендуют носить с собой загранпаспорт.

Издание напоминает, что сотрудники правоохранительных органов, а также владельцы заведений могут выборочно проверить у путешественников наличие CyprusFlightPass, в отсутствие которого будет выписан штраф в размере 300 евро.

По словам министра здравоохранения, на Кипре зафиксировано слишком много заболевших коронавирусом, учитывая, что страна довольно небольшая.

"К сожалению, цифры неумолимы: более 400 наших сограждан умерли от COVID-19, более 80 сограждан в тяжелом состоянии проходят лечение в государственных больницах. Более 40 наших сограждан находятся в отделении интенсивной терапии. Цифры рекордны и беспрецедентно высокие для нашей маленькой страны", — цитирует Хадзипантеласа издание.

Он добавил, что единственный верный путь для улучшения эпидемиологической ситуации – это ускорение темпов вакцинации населения.

По состоянию на 30 июля на Кипре зарегистрировано более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Для въезда на Кипр российским туристам без прививки нужно сдать два ПЦР-теста на коронавирус. Первый – не ранее чем за 72 часа до отправления. Его результат загружается на платформу CyprusFlightPass в течение 48 часов до вылета. Второй тест делается по прилету на Кипр: в аэропорту Ларнаки он стоит 30 евро, в Пафосе – 32 евро.

Дети до 12 лет освобождаются от тестирования.

Туристам, прошедшим полный курс вакцинации "Спутником V", тесты сдавать не нужно.

28 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с восемью странами, включая Кипр. Оперштаб согласовал несколько рейсов из Москвы и регионов в Пафос и Ларнаку.