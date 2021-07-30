"При проведении лабораторных исследований у заболевших обнаружена ДНК salmonella", — говорится в сообщении.

Отмечается, что симптомы острой кишечной инфекции по дороге домой из Санкт-Петербурга появились у 15 из 20 участников поездки. В Костромской и Кировской областях с поезда были сняты 10 детей, а также один взрослый. Еще трое детей госпитализированы в Екатеринбурге.

Роспотребнадзор установил, что поездка в Санкт-Петербург была организована турфирмой с нарушениями санитарного законодательства.

"Организаторы поездки не уведомили управление Роспотребнадзора о выезде детей железнодорожным транспортом, у детей не было справок об отсутствии контакта с инфекционными больными, которые должны быть оформлены до начала поездки", — подчеркнули в управлении.

По данным ведомства, управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу также проверяет ресторан отеля, в котором обедала группа перед поездом.

Вагон, в котором возвращалась домой туристическая группа, а также системы водоснабжения и водоотведения продезинфицировали.

Ранее сообщалось, что в детскую больницу в Екатеринбурге, а также в медучреждения в Кировской и Костромской областям по возвращению из Санкт-Петербурга попали 13 свердловских детей.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, группа из 20 человек, в том числе 18 детей, была в Санкт-Петербурге. В поезде по пути домой дети почувствовали себя плохо, в итоге часть была снята с поезда на станциях "Шарья" и "Киров" для оказания медицинской помощи, а трое были госпитализированы в Екатеринбурге. По данным свердловского Минздрава, в больницах в общей сложности оказалось 13 детей, состояние всех госпитализированных — "ближе к удовлетворительному".

По предварительной информации, дети принимали пищу перед поездкой в ресторане одного из отелей в Санкт-Петербурге.

Транспортная прокуратура организовала проверку. Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области взял в поезде пробы и образцы воды, питания.