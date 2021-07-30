"На выставке "Сокровища сарматов" представлены около 2 тыс. раритетов из собрания Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника. Это — браслеты, бусы, подвески и прочие ювелирные украшения, амфоры, кувшины, кубки, конская упряжь и другие предметы быта, культовые вещи, мечи, кинжалы, ножи и иное оружие, найденные в сарматских курганах в современной Ростовской области", — говорится в сообщении ГМЗ.

Новгородцы и туристы увидели золотые и серебряные украшения конской упряжи с фигурками лежащих львов, литой браслет с фигурками скачущих оленей и мифического "тяни-толкая", чашу с тисненым орнаментом, кубок с ручкой-оберегом в виде пантеры, украшения погребальной накидки жертвенного коня.

Выставка открылась в пятницу в Присутственных местах — главном здании ГМЗ и будет работать около трех месяцев.

Согласно летописным источникам, племена сарматов господствовали в степях между Дунаем и Аральским морем более 2-х тыс. лет назад.