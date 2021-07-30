"С 1 августа начинают действовать дополнительные правила заселения в отели, санатории пансионаты и другие средства размещения Краснодарского края. Ответственность за исполнение взятых на себя обязательств ложится на туриста", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с постановлением губернатора Вениамина Кондратьева, с 1 августа гости при заселении обязаны представить сертификат о вакцинации (справку о прохождении первого этапа вакцинации) или документ о перенесенном заболевании из личного кабинета портала "Госуслуги" (если со дня выздоровления прошло не более полугода).

Также при заселении разрешается предоставить отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения). При этом гость обязан подписать добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех последующих дней.

Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.

В случае противопоказаний к вакцинации от туристов требуется предоставить справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста.

Также сообщается, что несовершеннолетним от 15 до 18 лет необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест или медицинский документ о перенесенном заболевании из личного кабинета портала "Госуслуги" (если со дня выздоровления прошло не более полугода).

Детям до 14 лет включительно медицинские документы для заселения не требуются.

Контроль за исполнением постановления губернатора возложен на мониторинговые группы. Они уже сформированы из сотрудников министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, представителей муниципального образования и правоохранительных органов, отмечает пресс-служба.

По информации регионального оперативного штаба, на начало августа на Кубани работают 332 пункта вакцинации, из них — 99 выездных. Большая часть выездных пунктов расположена в курортных городах — в Сочи, Анапе, Новороссийске, Геленджике.