"Ситуацию докладывает не только посольство, но и наши консульские представители, пока они исходят из того, что в целом ситуация находится под контролем", — заявил Глушко в пятницу журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможной эвакуации россиян.

"Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда придется принимать эти кризисные решения, но, тем не менее, если в этом возникнет острая необходимость, с нашей стороны будет сделано все возможное, чтобы пребывание там наших граждан было безопасным", — добавил Грушко.

Замглавы МИД РФ отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией с пожарами в Турции, оказала Анкаре помощь, в том числе направив самолеты Бе-200 для оказания помощи в тушении.

"Мы находимся в постоянном контакте с турецкими властями, исходим из того, что у турецкой стороны достаточно ресурсов, чтобы обеспечить интересы безопасности наших граждан", — добавил Грушко.

В Турции в последние недели бушуют лесные пожары, сообщается о нескольких погибших и множестве эвакуированных, в том числе вблизи курортных зон.