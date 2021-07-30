"Ростуризм продолжает следить за ситуацией с лесными пожарами в Турции. По информации туроператоров и генконсульства России в Анталье ситуация продолжает оставаться непростой. При этом, турецкие власти делают все возможное для локализации пожаров и обеспечения безопасности туристов. Мы надеемся, что в самое ближайшее время все очаги будут ликвидированы", — сказала она журналистам в пятницу.

Догузова добавила, что, по информации МИД России, угрозы здоровью и безопасности российских граждан нет. Информация о пострадавших российских туристах также не поступала.

"С учетом ситуации мы рекомендуем туристам, которые уже находятся на отдыхе, следить за обстановкой и по возможности не покидать территорию отелей, следовать рекомендациям властей. Туристам, которые планирует поездки в Турцию, мы рекомендуем быть на связи со своим туроператором и следить за обстановкой. Туроператоров мы просим максимально оперативно информировать туристов о ситуации и идти навстречу, если условия путешествия будут меняться", — сказала она.

Ранее Генконсульство России в Анталье сообщило, что пострадавших от пожаров среди российских туристов нет, хотя некоторые туристы жалуются на запах гари в отелях. Дипломаты призвали россиян в случае необходимости быть готовыми к эвакуации. В четверг были эвакуированы постояльцы из трех отелей в Бодруме. Сейчас, по данным дипмиссии, непосредственной опасности для отдыхающих в отелях Манавгата, Мармариса и Бодрума нет.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних трех дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы. Четыре человек стали жертвами природных пожаров: три человека погибли в Анталье, один – в Мармарисе. Около 140 человек обратились за помощью в больницы.