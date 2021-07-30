"С учетом динамики прогноза — сколько гостей планирует посетить город в августе и показателей учета детей, которым не требуется вакцинация, мы посчитали, что городу пока требуется порядка 50 тыс. вакцин для туристов", — сообщила журналистам руководитель департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина в пятницу.

"С 1 января Сочи принял 4 млн 130 тыс. гостей. Мы отмечаем небольшое снижение (объемов бронирования — ИФ) в местах размещения на август. В среднем загрузка в августе прогнозируется нами порядка 859 тыс. гостей. Понимаем, что это цифра предварительная", — сказала глава департамента, выразив при этом уверенность, что число туристов будет увеличиваться.

По ее словам, 40% отдыхающих прибывают на курорт уже с сертификатами о вакцинации, вакцинированные одним компонентом или с тестами ПЦР.

"Гость, который будет заселяться с 1 августа, должен нам представить либо сертификат о вакцинации, либо справку о вакцинации первым компонентом. Если отсутствуют такие документы, он предоставляет медицинскую справку о том, что он переболел COVID-19 , либо справку о медотводе и отрицательный ПЦР-тест", — напомнила Батяйкина.

"Если гость не имеет таких документов, то он дает добровольное согласие на вакцинацию в течение трех дней с момента заселения и также предоставляет отрицательный ПЦР-тест", — добавила она.

Глава департамента отметила, что дети от 15 до 18 лет предоставляют только отрицательный ПЦР-тест, дети до 15 лет — не предоставляют никаких медицинских документов.

По словам Батяйкиной, в Сочи в настоящий момент работает 31 пункт вакцинации.