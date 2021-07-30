Как говорится в сообщении авиакомпании, чистый убыток в апреле-июне составил 1,489 млрд евро по сравнению с 2,61 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Операционный убыток снизился до 752 млн евро с 1,553 млрд евро.

Выручка подскочила до 2,75 млрд евро с 1,182 млрд евро годом ранее.

Количество пассажиров, перевезенных Air France-KLM в минувшем квартале, достигло 7,028 млн против 1,218 млн годом ранее. Загруженность рейсов поднялась до 45,1% с 38%.

Air France-KLM прогнозирует, что в третьем квартале ее перевозочные емкости будут составлять 60-70% от показателя того же периода 2019 года. Полное восстановление до допандемийных уровней ожидается только в 2024 году.

Авиакомпания также заявила, что число самолетов в 2022 году будет на 7% ниже их количества в 2019 году.