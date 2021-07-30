"В пригородах Мармариса работы по пожаротушению продолжаются. Вечером и ночью властям удалось взять под контроль основные очаги возгорания, угрожавшие жилым домам и местным гостиничным комплексам. Официально подтверждена гибель одного турецкого гражданина, оказывавшего помощь в тушении пожара. Поступила также информация о пострадавших в результате воздействия угарного газа. По информации, полученной Генконсульством в префектуре и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Как напоминает консульство, накануне вечером местными властями была проведена превентивная эвакуация туристов из нескольких гостиниц, оказавшихся в зоне риска. Они были временно размещены в отелях в безопасной части города.

По данным дипмиссии, в Бодруме накануне вечером удалось справиться с огнем, бушевавшим в непосредственной близости к отелям, расположенным в местечке Гювернджинлик (провинция Мугла). Основные точки возгорания потушены.

"В ходе эвакуации в большей степени из-за стресса к помощи медиков обратились несколько постояльцев из эвакуированных отелей. Всем обратившимся оказана амбулаторная помощь. Руководство отелей, оказавшихся под угрозой возгорания, подтвердили отсутствие существенного ущерба и заверили в полном восстановлении своего функционала. Вслед за этим были предприняты организационные мероприятия по возвращению временно расселенных в близлежащих отелях туристов, включая россиян. Обращения от наших граждан из этой кризисной точки не поступали", — говорится в сообщении консульства.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних трех дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы. Там отменены все экскурсии, а Генконсульство РФ в Анталье не рекомендовало туристам в целях безопасности покидать отели до особого распоряжения администрации гостиниц. В четверг утром лесные пожары начались в провинции Мугла, на территории которой расположены популярные курорты Мармарис и Бодрум.

В настоящее время пожары продолжаются в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османийе и Кайсери. В ликвидации очагов возгорания задействовано, в частности, почти 40 вертолетов, 680 пожарных машин.