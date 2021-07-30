ЧП произошло на автобане А13. По информации радиостанции Rbb24, водитель автобуса планировал свернуть на парковку, в процессе автобус перевернулся.
Сообщается, что минимум один человек получил тяжелые травмы, другие подробности пока не известны.
ЧП произошло на автобане А13. По информации радиостанции Rbb24, водитель автобуса планировал свернуть на парковку, в процессе автобус перевернулся.
Сообщается, что минимум один человек получил тяжелые травмы, другие подробности пока не известны.
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