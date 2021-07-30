Постановление вступает в силу с 31 июля.

"Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации на Едином портале государственных услуг", — следует из обновленных требований.

Как отмечается в документе, сведения нужно предоставить, заполнив на госуслугах форму "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию РФ".

Гражданам РФ с 7 июля по возвращении из-за рубежа необходимо было в течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо было сдать один ПЦР-тест на коронавирус и до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании ПЦР-тест не требуется.