Таблоид Bild со ссылкой на подготовленные правительством документы сообщает, что с воскресенья "все путешествующие старше 12 лет должны иметь документ, подтверждающий негативный тест, прививку или справку об уже перенесенном коронавирусе".

Исключения составляют граждане, путешествующие транзитом или те, кто живет и работает на границе и ездит, например, из Польши в Германию на работу. Для таких граждан будет введен контроль методом случайной выборки.

Ожидается, что новое правило будет согласовано и принято правительством в пятницу, его действие начнется с воскресенья. Правило будет касаться всех путешествующих на самолетах, поездах, автомобилях или приезжающих по морю.