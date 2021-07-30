По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, "в борьбе с пожарами наметилась позитивная динамика". Он отметил, что уже 60 очагов возгорания находятся "под контролем".

В настоящее время пожары продолжаются в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османийе и Кайсери. В ликвидации очагов возгорания задействовано, в частности, почти 40 вертолетов, 680 пожарных машин.

Четыре человек стали жертвами природных пожаров: три человека погибли в Анталье, один — в Мармарисе. Около 140 человек обратились за помощью в больницы.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья. Под воздействием сильного ветра огнем охвачены прилегающие к городу лесопарки, сельскохозяйственные угодья.