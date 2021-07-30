"В связи с проведением на Красной площади и на площади Васильевский спуск мероприятия, посвященного празднованию Ильина дня, 2 августа 2021 года будет закрыт выход для посетителей с территории Московского Кремля через Спасские ворота", — отмечается в сообщении ФСО.