"В связи с проведением на Красной площади и на площади Васильевский спуск мероприятия, посвященного празднованию Ильина дня, 2 августа 2021 года будет закрыт выход для посетителей с территории Московского Кремля через Спасские ворота", — отмечается в сообщении ФСО.
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Выход из московского Кремля через Спасские ворота будет закрыт 2 августа
МОСКВА. 30 ИЮЛЯ. ИНТЕРФАКС — Выход на Красную площадь через Спасскую башню с территории Кремля будет закрыт 2 августа в связи с празднованием Ильина дня, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.