"Ростуризму, Минтрансу, Минфину, Минэнерго совместно с правительством области и ОАО "Российские железные дороги" проработать вопрос об источниках и механизмах финансирования строительства инфраструктуры ТРК "Волжское море" для обслуживания туристических судов в устье р.Шоши и (создания — ИФ) железнодорожной ветки", — говорится в сообщении на сайте правительства.

Поручения даны по итогам рабочей поездки главы кабинета министров в регион, которая состоялась 13 июля. Тогда ему была представлена презентация проекта по созданию транспортно-пересадочного узла в Завидово. "Кластер, конечно, мы поддержим. Но очень важно ориентировать создание таких кластерных вещей на людей со средним достатком", — сказал тогда премьер.

"Национальные цели развития предполагают удобство транспортных маршрутов, прибытия сюда, путешествия по этим местам, по реке в том числе. (Нужна — ИФ) хорошая инфраструктура для того, чтобы человек, прибывший сюда любым транспортом, мог потом получить соответствующие услуги", — отметил он при этом.

"Что касается финансирования, дам соответствующее поручение посмотреть на все, что возможно в рамках развития наших программ, национальных проектов. Проект очень интересный", — заявил тогда Мишустин.