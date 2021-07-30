"После отмены QR-ограничений сфера общественного питания быстро восстановила обороты: среднесуточный дневной оборот отрасли за неделю 19-25 июля составил 935,5 миллионов рублей", — привели в ведомстве слова его руководителя Кирилла Пуртова.

Он пояснил, что этот показатель на 96 млн руб. или на 11,4% выше оборота сферы за последнюю неделю июня, она предшествовала введению системы QR-кодов в столице.

В целом оборот предприятий общественного питания Москвы с 19 по 25 июля увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 25,7% и достиг 6,55 млрд руб., добавил Пуртов.

По данным ведомства, уже в первый день после отмены QR-кодов, 19 июля, оборот московских кафе и ресторанов составил 792 млн руб., превысив показатели 12 июля на 15,9%. В традиционные пиковые для отрасли дни — пятницу и субботу (23 и 24 июля) — выручка столичного общепита достигла 1,16 млрд руб. и 1,05 млрд руб. Это больше показателей аналогичных дней предшествующей недели на 24% и 36% соответственно.

По словам Пуртова, отмена QR-кодов позитивно сказалась и на трафике торговых центров. "Посещаемость московских торговых центров выросла на 1,5% в сравнении с последней неделей до ограничений", — отметил руководитель департамента.

Он пояснил, что наиболее заметен рост трафика в небольших торговых центрах: здесь поток посетителей вырос на 2% и приблизился к докризисным показателям.

Увеличение посещаемости торговых центров связано с возобновлением работы посадочных зон в фудкортах, а также кафе и ресторанов, отметили в ведомстве.

Во второй декаде июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе с 28 июня возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтверждаемую QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могли посещать лица, переболевшие COVID-19 не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем 72 часа назад. Накладывались также ограничения на работу фудкортов. Решение было принято в связи с осложнением эпидемиологической ситуации.

Система QR-кодов перестала быть обязательной для прохода в заведения общественного питания Москвы с 19 июля. Право применять ее оставили у руководства кафе и ресторанов.