"В Симферополе и Севастополе дефицит воды бывает только в маловодные периоды, прошлый год в этом смысле был беспрецедентным. Сейчас запасов в водохранилищах, даже без учета притока, достаточно как для жителей региона, так и для отдыхающих", — сообщил Кириллов в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

Он напомнил, что "после того как Украина в 2014 году прекратила подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, в 22 населенных пунктах Крыма пробурили больше 30 скважин, нашли и обследовали 11 месторождений подземных вод".

"В первоочередном порядке строили и реконструировали системы водоснабжения (водоводы, насосные станции, резервуары) Симферополя, Севастополя, Судака, Керчи, Ялты, Феодосии, Старого Крыма. На реализацию комплексного плана мер для обеспечения жителей полуострова бесперебойным водоснабжением, утвержденного правительством, предусмотрено 40 млрд рублей", — уточнил глава Росводресурсов.

По словам Кириллова, в данный момент "приоритет для Крыма — снижение потерь воды, сейчас они достигают 50%", при этом "для обеспечения водой крупных городов, и в частности Симферополя, будем активно использовать подземные скважины".