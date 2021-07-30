Соответствующие изменения в постановление правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор города Александр Беглов на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт Петербургу.

"С 2 августа снимается запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Для возобновления этих видов деятельности вводятся дополнительные условия", — говорится в сообщении.

Для работы аттракционов необходимо: получить на сайте Санкт-Петербургского Центра развития и поддержки предпринимательства уникальный QR-код и актуализировать стандарт безопасной деятельности с учетом изменений; ограничить посещаемость — в парке аттракционов одновременно могут находиться не более 1 человека на 12 кв. м площади. Следует также установить и обеспечить работу электронной системы подсчета посетителей парка и обеспечить вакцинацию работников.

До 2 августа 100% работников, за исключением тех, кто переболел коронавирусом и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев, должны пройти вакцинацию хотя бы первым компонентом вакцины.

С 1 сентября 100% работников, за исключением тех, кто переболел коронавирусом и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев, должны пройти полный курс вакцинации. Выполнение этого условия будет подтверждаться QR-кодом о вакцинации или о перенесенном коронавирусе.

Фуд-корты и фуд-плейсы смогут возобновить работу, если смогут обеспечить наличие раздельных входа и выхода для посетителей, ограничат посещаемость — в объекте оказания услуг одновременно могут находиться не более 1 человека на 4 кв. м. Они также должны будут установить и обеспечить работу электронной системы подсчета посетителей с условием блокирования доступа при превышении лимита посетителей. Вакцинация работников также должна быть проведена.

Торговые островки в ТЦ, помимо этих требований, обязаны установить защитный экран по периметру объекта розничной торговли.

С 1 октября организации (ИП) смогут осуществлять такие виды деятельности, как работа плавательных бассейнов и фитнес-центров, публичная демонстрация фильмов, оказание услуг общественного питания и услуг по доставке продуктов питания, оказание услуг парикмахерских и салонов красоты, банных услуг, при условии наличия не менее чем у 80% работников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины, либо QR-кода о вакцинации или о перенесенном коронавирусе.

С 15 октября такое же условие вводится для розничной торговли, оказания туристских услуг, экскурсионных услуг, гостиничных услуг, бытовых услуг, перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, а также деятельности в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

До 1 октября руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений Санкт-Петербурга и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга также должны обеспечить вакцинацию не менее чем 80% работников (сотрудников). Они должны иметь либо QR-код о вакцинации или о перенесенном коронавирусе, либо документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины.

QR-код необходимо получать через специализированное приложение Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Иные ограничения продлеваются по 29 августа.

Как сообщалось, запрет на работу точек общепита в торговых центрах действовал в Петербурге с 17 июня.