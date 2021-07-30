Инцидент произошел в четверг.

"Люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде", — говорится в пресс-релизе.

На помощь терпящим бедствие пришли два проходивших рядом экскурсионных судна. Они вытащили людей из воды и доставили на берег. Пострадавших нет.

Катер береговой охраны ФСБ России по республике Крым и Севастополю отбуксировал судно к берегу.

"В данный момент по факту произошедшего транспортной полицией и следователями главного следственного управления следственного комитета России по республике Крым и городу Севастополю проводится проверка. Собранные материалы лягут в основу процессуального решения в отношении 48-летнего капитана прогулочного судна", — отмечается в сообщении.