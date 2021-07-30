«Темпы восстановления туризма в первом полугодии 2021 года ускорились несмотря на то, что ограничения сохраняются. Якорем остается внутренний туризм, но также постепенно восстанавливаются зарубежные поездки и, пока в меньшей степени, въездной рынок. По нашим данным, за первое полугодие в стране отдохнуло 24,6 миллионов человек, что на 85% больше аналогичного периода прошлого года, и всего на 5% меньше доковидного 2019 года», — сказала она.

По словам Догузовой, 24,6 млн человек — это те, кто останавливался в отелях хотя бы на одну ночь. Еще примерно столько же туристов путешествовало по стране без остановки в гостиницах, то есть всего турпоток составил около 49 млн человек. Она пояснила, что часть туристов совершают однодневные путешествия, часть останавливается в гостевых домах или частном секторе.

Глава Ростуризма подчеркнула, что Россия в этом году продемонстрирует один из лучших темпов восстановления туристической отрасли в мире.

«Это очень хорошая динамика восстановления отрасли: выше, чем в большинстве стран. Мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить набранный темп. Рассчитываем, что внутренний туризм полностью восстановится уже к концу этого года», — сказала она.

Ранее ожидалось, что в 2021 году отрасли удастся восстановиться лишь на 80% от уровня 2019 года.

Как сообщалось, туристическая отрасль в России, как и во всем мире, стала одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса из-за введенных ограничений на путешествия по регионам и ограничение авиасообщения с другими странами.