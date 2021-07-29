Причиной продажи указано отсутствие необходимых средств для дальнейшего развития комплекса. Также владелец согласен рассмотреть варианты инвестирования с продажей доли в бизнесе или отдельных объектов комплекса. Возможны варианты дальнейшего развития комплекса в рамках государственно-частного партнерства.

Спортивно-развлекательный комплекс Семено-Оленинский работает с 2012 года, в зимнее время функционирует как горнолыжный комплекс. Площадь его составляет 32 га, из них 10 га леса с прудом.

Инфраструктура комплекса: три освещаемых горнолыжных склона длиной 500, 350 и 200 м с бугельными (безопорными) и тарельчатым (опорными) подъемниками; два тюбинговых трассы длиной 450 и 200 м; трасса для беговых лыж областного значения протяженностью 6 км; сноу-парк; две трассы зиплайна 400 и 100 м; зорбинг; каток; конюшня. Для проживания туристов имеются гостевые дома на 60 человек, а также 3-х этажный коттедж.

К комплексу имеется асфальтированная подъездная дорога.