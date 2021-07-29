Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам.

В 2019 году Wizz Air перевезла 82 тыс. пассажиров между Санкт-Петербургом и Будапештом. Перевозчик начал выполнять рейсы из "Пулково" в столицу Венгрии 27 августа 2017 года.

С 27 июля 2021 года правительство Венгрии разрешило въезд на территорию страны гражданам России, у которых имеется сертификат о вакцинации против коронавируса. Граждане России могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР-тестов), при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации любой российской вакциной.