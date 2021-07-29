"Депутаты единогласно проголосовали за обращение "К заместителю председателя правительства РФ Д.Н. Чернышенко о предоставлении неработающим пенсионерам права на получение в повышенном размере возврата стоимости туристической поездки по России в рамках программы туристического кешбэка", — сказал в четверг спикер парламента Александр Ищенко в ходе заседания Законодательного Собрания.

Депутаты донского парламента обращают внимание на адаптацию программы туристического кешбэка к пенсионерам. Для них санаторно-курортный отдых является необходимым условием поддержания здоровья. В связи с этим было бы разумно для неработающих пенсионеров ввести возврат средств в повышенном размере — 50 % от стоимости туристической поездки по аналогии с туристическим кешбэком за детский отдых.

В 2020 году стартовала государственная программа туристического кешбэка, по которой гражданам возвращается 20% их затрат на туристические поездки по России.