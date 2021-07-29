Вылеты запланированы из Москвы в аэропорт Ла-Романы с частотой 3 раза в неделю, говорится в сообщении компании.

Для перевозок будут использоваться широкофюзеляжные Boeing 777-300ER.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour.

Как сообщалось, туроператоры не ждут высокого спроса на туры в Доминикану с открытием регулярного авиасообщения 9 августа, однако росту продаж на направлении могут способствовать запуск чартеров и продление локдауна в странах Юго-Восточной Азии.