Вылеты запланированы из Москвы в аэропорт Ла-Романы с частотой 3 раза в неделю, говорится в сообщении компании.
Для перевозок будут использоваться широкофюзеляжные Boeing 777-300ER.
AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour.
Как сообщалось, туроператоры не ждут высокого спроса на туры в Доминикану с открытием регулярного авиасообщения 9 августа, однако росту продаж на направлении могут способствовать запуск чартеров и продление локдауна в странах Юго-Восточной Азии.