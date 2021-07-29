"Вместе с Минэкономразвития России была проведена работа по инвентаризации отрасли, выделены приоритетные направления развития туризма и определены показатели, которых реально достичь до 2030 года с учетом запланированного финансирования", — приводит пресс-служба слова гендиректора КСК Хасана Тимижева на совещании по социально-экономическому развитию СКФО.

Совещание проходит в четверг в Пятигорске под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.

По словам гендиректора КСК, общими усилиями органов власти, институтов развития и частного бизнеса планируется увеличить турпоток в СКФО в четыре раза — с 2,5 до 10 млн человек ежегодно, нарастить число мест в отелях в два раза — с 94 тыс. до 183 тыс. мест.

Говоря об итогах 2020 года, Тимижев отметил, что лидерами в округе стали лечебно-оздоровительный и горнолыжный туризм, которые привлекли в регион 1,2 млн и 800 тыс. гостей соответственно. Для дальнейшего развития в этих отраслях планируется привлекать частных профильных инвесторов на условиях концессии.

"Сейчас доля туротрасли округа в туризме страны незначительна. Туристические услуги и места размещения региона занимают чуть больше трех процентов в структуре общероссийского туризма и столько же в ВРП СКФО. Более того, если посмотреть на схожие по климату, по площади и по горнолыжному потенциалу Австрию и Францию, то видим, что туризм занимает там одну из ключевых ниш в формировании ВВП — 7%. У нас — 3,1%. Это говорит о больших перспективах и потенциале отрасли. Конечно, при комплексном подходе в ее развитии", — цитирует пресс-служба Тимижева.

При этом, по его данным, при условии реализации программ развития к 2030 году доля туризма в ВРП СКФО сможет подрасти до 5,1%. В перспективе двадцати лет этот показатель может достигнуть европейского — более 7%.

Культурно-исторический, пляжный туризм и другие виды туризма также получат поддержку.

"Для формирования благоприятного туристического климата предлагается сделать акцент на объединении туристических локаций удобным трансфером, разработать единый архитектурный и дизайн-код для главных туристических объектов, продолжить развивать систему экотроп для индивидуального и группового туризма", — отметил Тимижев.

Также он уточнил, что песчаные пляжи Дагестана также смогут составить конкуренцию известным российским курортам после обновления системы комплексной очистки воды и функционального зонирования прибрежного пространства.