По версии следствия, должностные лица дирекции природного парка "Ергаки" ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и не приняли достаточных мер по управлению особо охраняемой территорией краевого значения и созданию условий для регулируемого туризма и отдыха.

"По факту гибели 42-летнего жителя Москвы в результате нападения медведя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человеку)", — говорится в сообщении.

По данным судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила в результате обильной кровопотери вследствие множественных телесных повреждений.

Инцидент произошел утром 27 июля в районе Девяти озер хребта Араданский, где группа в составе четырех туристов из Москвы остановилась на ночлег, при сборе палаточного лагеря на одного из мужчин напал медведь. Трем другим участникам группы удалось убежать. В четверг тело погибшего было обнаружено на месте происшествия.