"Сам Карасин затронул эту тему на встрече, состоявшейся в мае. Вообще это обсуждается в Москве, но с тех пор мы об этом не говорили", — сказал Абашидзе журналистам, комментируя сделанное в среду заявление Карасина о том, что российская сторона готова обсудить возобновление авиасообщения с Грузией на запланированной предстоящей осенью встрече.

При этом спецпредставитель грузинского премьера изложил позицию своего правительства. "Позиция нашего правительства такова: когда Россия прекратила полеты, мы с тех пор говорим, что если Россия решит возобновить полеты, то будем считать это правильным решением. В наших интересах развивать туризм и так далее. Главное, чтобы эпидемиологическая ситуация была приемлемой для обеих сторон", — заявил Абашидзе.

На вопрос, насколько Россия готова к восстановлению авиасообщения с Грузией, Абашидзе ответил: "Доживем до сентября и посмотрим, какой будет результат. После этого можно будет судить об остальном. Мы за возобновление полетов и готовы это обсудить", — подчеркнул спецпредставитель премьера Грузии.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня 2019 года подписал указ о временном запрете с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию. Туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию. Двусторонние отношения обострились за день до этого, когда в Тбилиси произошли беспорядки, спровоцированные оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

Из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта 2020 года. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Грузии с 1 февраля 2021 года были сняты все ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов.

Действующий с 2012 года формат Абашидзе-Карасин на сегодняшний день является единственным каналом прямого диалога между официальными лицами Грузии и РФ.