Согласно постановлению министерства, Россия входит в "оранжевый список" по ситуации с коронавирусом. С 29 июля по 31 августа российские туристы могут приехать в Болгарию, предъявив сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса на английском языке. С момента последней прививки до предполагаемого путешествия должно пройти не менее 14 дней.

Второй вариант – справка о перенесенном заболевании коронавирусом в течение последних 180 дней. Справка должна быть на английском языке, а данные документа должны соответствовать информации из загранпаспорта. Также в справке должны быть указаны даты первого положительного ПЦР-теста на COVID-19 (в начале болезни) и первого отрицательного теста.

В качестве альтернативы подойдет справка с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до въезда в Болгарию.

"В справке с тестом на антиген помимо личной информации, соответствующей загранпаспорту, должна быть указана торговая марка и производитель теста, а также название лаборатории, в котором проводилось исследование", — говорится в постановлении Минздрава.

Въезд разрешен и со справкой на английском языке с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Детям до 12 лет для въезда в Болгарию справки о тестировании на COVID-19 не нужны.

Как отметили в Минздраве, если пассажир прибудет в Болгарию без одного из этих документов, то его отправят на десятидневный карантин.

С 8 июля для въезда в Болгарию всем туристам из России нужно было предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Оперштаб с 24 июля увеличил количество полетов в Болгарию на 22 рейса в неделю. В результате на курорты и в города страны выполняется более 30 регулярных рейсов.