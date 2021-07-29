"С 13 августа РЖД запускают новый круговой маршрут выходного дня — Москва-Петрозаводск-Сортавала-Выборг-Москва. Туристический поезд будет отправляться вечером в пятницу и прибывать обратно утром в понедельник. Курсировать он будет по 27 сентября включительно", — говорится в сообщении монополии.

В качестве "отеля на колесах" используются новые двухэтажные вагоны классов "купе" и "СВ" с увеличенным габаритом второго этажа и душем. В составе поезда также будут вагоны класса "люкс" с индивидуальным санитарным узлом и душевой кабиной.

Клиенты смогут за два дня осмотреть достопримечательности Петрозаводска, Северного Приладожья и Выборга, а также побывать на о.Кижи и о.Валаам, посетить горный парк "Рускеала". Стоимость билета — от 7,848 тыс. руб.