"Первая причина отмены — это низкая загрузка самолета", — прокомментировала "Интерфаксу" отмену рейса представитель Российского союза туриндустрии Валентина Асеева. По словам представителя аэропорта, средняя загрузка на этот рейс составляла 63%.

Асеева отметила, что полностью заполнить два рейса в неделю в Санкт-Петербург для Хабаровского края затруднительно, так как спрос на такие перелеты не такой высокий как из Москвы и других крупных российских городов.

Еще одной возможной причиной отмены прямых перелетов, которую назвала Асеева, могло стать то, что Nordwind не вошел в число авиакомпаний, получивших "дальневосточную субсидию".

"На рейсе были субсидированные перевозки для пенсионеров и молодежи, деньги закончились на такие субсидии, государство не выделило дополнительно, а перевозчик, возможно, на это рассчитывал. Деньги на дальневосточную субсидию выделены только "Аэрофлоту", а он туда (из Хабаровска в Санкт-Петербург — ИФ) не летает", — добавила представитель союза.

При этом Асеева подчеркнула, что Nordwind выполняет все свои текущие обязательства перед пассажирами.

"Потребители это (отмену прямых рейсов — ИФ) восприняли негативно. Но перевозчик не бросает их — пересаживает тех, кто приобрел билеты на более поздние даты, на свои же рейсы в Санкт-Петербург, но через Москву", — сказала Асеева.

В пресс-службе аэропорта Хабаровска также уточнили, что рейсы в Санкт-Петербург выполняют и "Уральские авиалинии", но с пересадкой в Екатеринбурге.

Беспосадочные регулярные рейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург были возобновлены после 5 лет перерыва в октябре 2020 года — на самолетах Nordwind. Они были запланированы дважды в неделю, но чуть позже перевозчик сообщил об отмене полетов с 9 ноября по 23 декабря из-за низкого спроса. В летнем расписании перелеты сохранялись.