"Россия" готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта — Шарм-аль-Шейх и Хургаду — с 9 августа. На основании решения оперштаба авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения", — сказал представитель компании.

Рейсы планируется выполнять в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус". Для обеспечения безопасности пассажиров в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады авиакомпания заключила соглашение с АО "Шереметьево Безопасность", добавил собеседник агентства.

Правительство РФ разрешило возобновить прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет, с 9 августа. На первом этапе будут выполняться только регулярные рейсы, с частотой до пяти раз в неделю, и только из Москвы. Решение об увеличении числа полетов будет принято по итогам визита российской делегации в Египет, которая проводит оценку эпидобстановки, сообщали в правительственном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета "Когалымавиа" — на нем туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы в самолете. В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. До египетских курортов туристы добираются через Каир на автомобилях и автобусах: путь занимает от пяти до восьми часов.

Ранее сообщалось, что девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски к регулярным рейсам из Москвы и регионов РФ в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Это "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind, AZUR air и "Якутия". "Аэрофлот" также запросил допуск к полетам из Москвы в Марса-Алам — курорт в 280 км от Хургады.

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