"Основные туристические объекты и отели находятся на значительном удалении от зоны риска и, по заверениям местных властей, с которыми поддерживается постоянный контакт, им ничего не угрожает. Вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался. На телефон экстренной связи Генконсульства поступают одиночные обращения российских туристов, информировавших о гари и задымлении, о перебоях в электроснабжении. Информация о пострадавших россиянах не поступала", — сообщили дипломаты.

Как отметили в Генконсульстве, российским туристам, отдыхающим в курортных районах Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы, не следует покидать отели и при возникновении внештатных или чрезвычайных ситуаций строго следовать указаниям местных властей и администрации гостиницы.

"По состоянию на 12:00 29 июля, турецким властям удалось взять под контроль основные очаги возгорания на большей части территории Манавгата и его окрестностей. Работы по пожаротушению продолжаются в горных районах уезда Аксеки", — подчеркнули в дипмиссии.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: в районе популярного у туристов города Манавгат огонь подошел близко к жилым районам. Власти заверяют, что пожары удается контролировать, в Манавгате из 41 очага пожаров осталось 10.

Генконсульство РФ в среду сообщило, что туроператоры отменили все экскурсии в районе пожара. Ростуризм рекомендовал туристам в Анталье не покидать территорию отелей.

По данным правоохранительных органов, в результате стихийного бедствия погибли три, пострадали 122 человека, из них 58 находятся под наблюдением врачей. Эвакуированы жители 18 жилых кварталов и деревень.