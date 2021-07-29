"Медведя, который напал на мужчину, удалось найти и застрелить. Эксперты сделали забор биоматериала для генетической экспертизы", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по региону и республике Хакасия.

Как сообщалось, 29 июля в результате поисково-спасательной операции в районе долины Девяти озер на месте стоянки палаточного лагеря в природном парке обнаружено тело туриста, подвергшегося нападению медведя.

Погибшему было 42 года. Его тело доставили в село Ермаковское для проведения судебно-медицинской экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел утром 27 июля в районе Девяти озер хребта Араданский на территории нацпарка "Ергаки". В группе было четыре туриста из Москвы. Они остановилась на ночлег, а при сборе палаточного лагеря на одного из мужчин напал медведь. Трем другим участникам группы удалось убежать.