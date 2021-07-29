"Аннуляций уже забронированных туров нет, хотя есть единичные вопросы про ситуацию от мнительных туристов. Но поскольку рекомендаций воздержаться от поездок в Турцию от властей не поступало, аннуляции возможны только со штрафами, и чем ближе дата выезда, тем выше штраф", — рассказала она.

Тюрина подчеркнула, что ситуация типична для этого времени года в Турции.

"Лесные пожары в Турции и других странах бывают каждый год, и издалека ситуация видится всегда гораздо страшнее, чем в реальности", — добавила она.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: в районе популярного у туристов города Манавгат огонь подошел близко к жилым районам. Власти заверяют, что пожары удается контролировать, в Манавгате из 41 очага пожаров осталось 10.

Генконсульство РФ в среду сообщило, что туроператоры отменили все экскурсии в районе пожара. Ростуризм рекомендовал туристам в Анталье не покидать территорию отелей.