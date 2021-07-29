"В субъектах округа завершается разработка моделей экономического развития, обеспечивающих наращивание экономического и экспортного потенциала. Ключевой сферой деятельности, в которой возможно обеспечить рост экономического потенциала, является туризм", — сказал Чайка в ходе совещания по социально-экономическому развитию СКФО, проходящему в четверг в Пятигорске под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.

По словам полпреда, Кавказ ассоциируется "с понятиями здоровья и долголетия".

"Географическое положение и природно-климатические характеристики нашего округа формируют значительные конкурентные преимущества перед другими регионами страны. Важно грамотно ими распорядиться и создать привлекательные условия для инвесторов, не забывая при этом о рациональном и бережном отношении к использованию уникальных лечебных и оздоровительных свойств курортов", — отметил Чайка.

Говоря о проблемах ЖКХ в округе, полпред заявил, что из-за высокого износа сетей и нестабильной работы коммунальных предприятий, заинтересовать потенциальных инвесторов трудно, даже при наличии преференций. Необходима разработка комплексных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Чайка также сообщил, что на сегодняшний день в округе ведется активная работа по противодействию коррупции.

Кроме того, он отметил, что анализ работы по совершенствованию механизмов господдержки бизнеса, которая ведется правительством РФ, демонстрирует "положительные сдвиги в данном направлении".