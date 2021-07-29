"В результате поисково-спасательной операции в районе долины Девяти озер на месте стоянки палаточного лагеря обнаружено тело туриста, подвергшегося нападению медведя, с рваными ранами на теле, без признаков жизни. Тело погибшего доставлено в районный центр для производства судебной медицинской экспертизы", — говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

24 июля группа туристов из Москвы в составе четверых человек приехала в Хакасию. Мужчины направились на турбазу в "Ергаки", где после регистрации выдвинулись по одному из маршрутов горного массива парка. Туристический поход был рассчитан на две недели. Утром 27 июля в районе Девяти озер хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег, при сборе палаточного лагеря на одного из туристов напал медведь. Трем другим участникам группы удалось убежать. Через несколько часов, добравшись до места спасательного поста МЧС, они сообщили о произошедшем.

Как сообщалось, погибшего искали с вертолета. Накануне полет перенесли из-за непогоды.