"Комитет по туризму Московской области начинает отбор заявок на получение субсидии на возмещение затрат туристским организациям в связи с оказанием услуг по реализации туристского продукта туристам из регионов Российской Федерации по туристским маршрутам Московской области в 2021 году. Прием заявок осуществляется с 04.08.2021 по 03.09.2021", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что субсидия будет предоставляться на основании соглашения, заключенного комитетом по туризму Московской области и туроператором по типовой форме, установленной министерством экономики и финансов Московской области.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что размер субсидии составит 1,2 тыс. руб. за один день в рамках реализованного турпродукта одному туристу в гостинице и иных средствах размещения, расположенных на приоритетной территории Московской области.

При этом, для получения субсидии туроператор должен соответствовать всем требованиям к участникам отбора, а также предоставить перечень документов, подтверждающий фактически произведенные затраты, расходы.

Документы на предоставление субсидии будут приниматься в комитете по туризму Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/п Барвихинское, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, д. 1, корп. А.