"В селе Гинта Акушинского района появился экстрим-парк. Площадка создана для развития экстремальных видов туризма в том числе. Парк расположен неподалеку от горнолыжной базы отдыха "Чиндирчеро" и носит одноименное название", – рассказал собеседник агентства.

Фото: Instagram / @chindirchero

Помимо оборудованной с соблюдением всех норм безопасности площадки для скалолазания, здесь туристам предлагают и другие виды отдыха.

"Вблизи объекта находятся смотровая площадка (Холасана Бек), куда туристов по их желанию могут доставить на квадроциклах. Также любители путешествие могут отправиться в Гебинский сосновый лес, откуда открывается панорамный вид на 17 окрестных сел. Еще одним направлением является подъем на хребет Чиндирчеро, высота которого составляет 2500 метров", — отметил он.