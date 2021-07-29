В музее планируется несколько комнат, одна из которых передаст обстановку загородного дома актера в поселке Серебряный Бор Московской области. Экспозиция другой будет посвящена творческой деятельности Зельдина.

Отдельное место здесь займет инсталляция гримерки с подлинными предметами мебели и вещами артиста, сценическими костюмами из его спектаклей. По задумке создателей голос актера будет погружать экскурсантов в атмосферу закулисья, создавая эффект присутствия.

В специально оборудованном кинозале посетители смогут посмотреть фильмы и интервью с Зельдиным.

Советский и российский актер театра и кино Владимир Зельдин (1915 — 2016 гг.) родился в Мичуринске Тамбовской области. Являлся артистом Центрального академического театра Российской армии и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Снимался в таких фильмах, как "Свинарка и пастух", "Карнавальная ночь", "Сказание о земле Сибирской" и многих других.