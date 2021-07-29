Опрошенные "Интерфаксом" представители гостиниц в центре Владивостока сообщили, что большая часть номеров на начало сентября уже забронирована. В некоторых из них номера остались, однако стоимость проживания варьируется от 30 до 80 тысяч рублей за одни сутки.

Так, в гостинице "Версаль" стоимость одноместного номера в дни форума составляет 80 тыс. руб. В то же время на начало августа за сутки в одноместном номере можно заплатить всего 5 тыс. руб., в двухместном — 6,5 тыс. руб.

В гостинице "Корона" недалеко от центра города одноместный номер в июле этого года стоил всего 1,6 тыс. руб. При этом на период ВЭФ стоимость того же самого номера выросла до 30 тыс. руб.

Всего удалось опросить сотрудников около 30 отелей и гостиниц, и забронировать номер в первые дни сентября уже проблематично, заняты даже люксовые номера. На август свободные номера еще есть, и желающие могут выбрать временное жилье на любой вкус и кошелек.

На официальном сайте ВЭФ работает сервис бронирования гостиниц как на острове Русский, где будут основные мероприятия форума, так и в самом Владивостоке. Гостям форума непосредственно в городе доступно 20 гостиниц, на острове — две. Снять номер на территории кампуса Дальневосточного федерального университета стоит от 11,8 тыс. до 12,8 тыс. руб. в сутки.

А вот во Владивостоке цены варьируются куда сильнее — от 6 до 50 тыс. руб. На сайте представлены и те гостиницы, которые сейчас невозможно забронировать при самостоятельном заказе. На сайте отеля AZIMUT сообщается, что с 1 по 5 сентября все номера заняты. Через сервис по бронированию на сайте ВЭФ предлагаются номера в этом отеле по цене от 20 тыс. руб. за сутки.

Во Владивостоке довольно много предложений о съеме квартир посуточно. Средняя цена за сутки, в зависимости от района и состояния жилья, варьируется от 3 до 5 тыс. руб. Можно снять комнату на сутки всего за 800 руб. — на окраине города и не в самом лучшем состоянии. Также есть квартиры за 7 тыс. и за 15 тыс. руб. Однако как вырастут цены на посуточное проживание в начале сентября, еще неизвестно.

Директор международного института туризма и гостеприимства ВГУЭС, кандидат экономических наук Галина Гомилевская сообщила агентству, что цены на номера в гостиницах к Восточному экономическому форуму вырастают ежегодно и это совершенно нормально.

"Это нормальное явление, связанное с сезонностью. Сезонность — это не только длительный период, связанный с погодой, а еще и наличие деловой или развлекательной активности. К тому же, деловой туризм, как в данном случае, определяет совершенно другие цены. За делового туриста платит организация. Если сравнить цены в туристической и деловой гостинице, при одном и том же наборе услуг, последняя будет стоить дороже", — отметила Гомилевская.

Она добавила, что в России нет нормативной надбавки, а цены устанавливаются в зависимости от реакции потребительского рынка.

Кроме того, по словам Гомилевской, по гостиничному бизнесу, в том числе и в Приморье, очень сильно ударила эпидемия коронавируса.

"Я предполагаю, что вне сезона загрузка номерного фонда — не выше 30%, хотя для нормального существования гостиниц нужно не менее 60%. Поэтому гостиничный бизнес стремится заработать", — сказала директор института.

Представитель Дальневосточного филиала Российской гостиничной ассоциации и отельер Екатерина Колитенко в свою очередь сообщила агентству, что цены на гостиничные номера действительно растут, а законы рынка никто не отменял. Но есть и другие причины.

"Многие отели повышают цены для того, чтобы не загружать отели по полной, а получать тот же доход при меньших затратах. Это внутренний момент отельеров, это делается для того, чтобы не изнашивался номерной фонд. Но рост цен — это зона ответственности каждого отельера. Обычно очень резких повышений стоимости нет", — подчеркнула Колитенко.

Также она пояснила, почему в городе в некоторых гостиницах номера приходится заказывать только через официальный сайт ВЭФ.

"Многие городские гостиницы не выставляют некоторые категории номеров в открытую продажу. Это не обман, просто номера предоставляются по квоте Росконгрессу на время форума", — добавила специалист.

По данным Фонда Росконгресс, организаторы к ВЭФ подготовили почти 6 тыс. гостиничных номеров для участников, журналистов и сотрудников обеспечивающих организаций в почти 30 гостиницах. Из них 1,7 тысяч номеров — в гостиницах Владивостока. Еще около 4 тыс. номеров подготовлено на территории кампуса ДВФУ.

В 2019 году для гостей подготовили почти 8 тыс. мест, но тогда часть прибывших разместилась на морском круизном лайнере Costa Venezia. В 2020 году ВЭФ не проводился из-за ограничений по коронавирусу.

Проведение шестого Восточного экономического форума запланировано на 2-4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Ранее организаторы сообщили, что он пройдет в смешанном формате.