"9-10 августа, когда ожидается старт (авиаперевозок — ИФ), это будет еще не максимальный спрос, потому что все-таки там жарко. К тому же серьезную конкуренцию составляют российский юг и Турция. Я думаю, что основной спрос можно будет ощутить с октября", — сказал собеседник агентства.

По словам президента УАТ, еще одна причина невысокого спроса в том, что многие туристы уже спланировали свой отдых в августе и оплатили путевки.

"Более того, я предполагаю, что когда будут опубликованы цены (по Египту — ИФ), они не будут соответствовать ожиданиям наших туристов. Большая часть ожидает, что это будут совершенно шокирующие низкие цены, их задача будет сделать альтернативу Турции", — отметил он.

Однако, по его мнению, ограниченное число авиарейсов, которое пока прогнозируется на данном направлении, не позволит предложить путешественникам низкие цены.

"Годами ранее были низкие цены, потому что туроператор мог хоть три рейса в неделю, хоть пять рейсов в день делать. Такой объем перевозки был избыточным, это приводило к большому объему спецпредложений. Сейчас этого, скорее всего, не будет. Второй момент, когда мы говорим о конкуренции между странами, не стоит забывать, что основные игроки имеют интересы и в Турции, и в Египте, и на других направлениях. И многие из них — с турецкими корнями. Создавать себе вот эту конкуренцию по направлениям им нет никакого экономического смысла", — подчеркнул эксперт.

Мальцев предполагает, что многие из турсообщества "постараются цивилизованно доиграть" этот сезон по существующим правилам и с конца сентября, не руша уже турецкий рынок, "будут более интенсивно переходить" с Турции на Египет, а в начале ноября завершат этот переход.

"Если так получится, то Египет всем своим объемом органично вольется в наше предложение", — резюмировал он.

Как сообщалось, российский оперштаб с 9 августа разрешил возобновить полеты из РФ на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. На первом этапе будут выполняться только регулярные рейсы с частотой до пяти раз в неделю и только из Москвы. Решение об увеличении числа полетов будет принято по итогам визита в Египет российской делегации, которая проведет оценку эпидобстановки и мер безопасности, принимаемых в туротрасли, сообщали в правительственном оперштабе по борьбе с COVID-19. Визит начался во вторник.

Также во вторник стало известно, что девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски к регулярным рейсам из Москвы и регионов РФ в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Это "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind, AZUR air и "Якутия". "Аэрофлот" также запросил допуск к полетам из Москвы в Марса-Алам — курорт в 280 км от Хургады.