Пассажиропоток лоукостера S7 в первый год работы, как ожидается, составит 1 млн человек. Это всего 4% от прогнозируемого в 2022 году пассажиропотока "Победы" и 1% — от показателя всей российской авиаотрасли, говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Каптала" Елены Сахновой, Ивана Постевого и Артема Водянникова.

В 2024 году, согласно объявленным S7 планам, перевозки лоукостера достигнут почти 8 млн человек — показатель "Победы", по оценкам аналитиков, составит 44 млн.

"Сеть (лоукостера S7 — ИФ) должна состоять из международных и региональных маршрутов, исключая Москву и Санкт-Петербург, что позволит избежать прямой конкуренции с "Победой", — сказано в обзоре. — При EBITDA margin в более 30% и двузначных темпах роста "Победа" вряд ли надолго осталась бы единственным российским лоукостером. Тем не менее, план S7 сфокусироваться на регионах предполагает меньше рисков для роста "Победы" в краткосрочной и среднесрочной перспективе".

Сейчас, как принято считать, "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") — единственный в РФ авиационный лоукостер. S7 объявила о планах запуска собственного низкобюджетного перевозчика с июля 2022 года. Эта компания, как ожидается, будет летать на Airbus A320neo на 186 кресел, связывая регионы РФ. Объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 2,5-3 млрд руб., привлекать финансового партнера или брать кредит под проект не планируется. Окупить инвестиции S7 рассчитывает за 4 года.