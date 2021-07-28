"Продолжаем открывать пляжи. По результатам лабораторного исследования еще четыре пляжных карты, расположенные в центре Ялты – от жилищного комплекса "Опера Прима" до СПА отеля "Приморский парк" — готовы принимать гостей. Морская вода соответствует нормам и требованиям к СанПиН", — написала глава администрации Ялты в инстаграме в среду.

Она уточнила, что пока закрытыми для купания остаются три пляжа — Приморский, гостиницы "Ореанда" и "Опера Прима".

Всего в Ялте и окрестных поселках 86 пляжей. Купание запретили там с 18 июня из-за последствий ливней, акватория моря окрасилась в серо-буро-зеленый цвет, в воду снесло мусор и грунт. Пляжи решили открывать поэтапно.

Таким образом, плавать в море можно теперь в районе почти всех пляжей Большой Ялты.

Режим ЧС действует в республике Крым с 17 июня из-за циклона: двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова. На следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы.

Очередные сильные дожди накрыли Крым 4 июля. Больше всего происшествий — в Бахчисарайском районе на юго-западе полуострова, там выпали две месячные нормы осадков. Одна женщина погибла, около 130 домов оказались в зоне подтопления.

Ущерб оценивается примерно в 10 млрд рублей, федеральные власти готовят документы для выделения средств.