"Петроглифы Карелии объект ЮНЕСКО", — написал он.

В республике постепенно создают необходимую инфраструктуру для развития туризма в Залавруге (так называют территорию, на которой расположены Беломорские петроглифы — ИФ). Построена автодорога до петроглифов, в планах региональных властей строительство визит-центра, гостиницы для приема туристов и моста через речку Кислый Пудас по дороге к петроглифам.

Онежские петроглифы — наскальные памятники монументального изобразительного творчества первобытной эпохи в Пудожском районе Карелии, на восточном побережье Онежского озера. Датируются IV-III тысячелетиями до нашей эры.

Беломорские петроглифы расположены в Беломорском районе на островах реки Выг и датируются IV-III тысячелетием до нашей эры.