"На медиков сейчас легла колоссальная нагрузка, время ожидания бригад скорой помощи увеличилось. Тем не менее, люди продолжают ходить без масок. Не хотелось бы объявлять полный локдаун и прекращать работу, в том числе общественного транспорта, но такая угроза существует", — приводит пресс-служба слова губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Отмечается, что в регионе продолжается рост заболеваемости: ежедневно медики выявляют около 300 новых случаев.

"Дельта-штамм вируса опаснее и распространяется в разы быстрее. Сейчас развернуто около двух тысяч коек, работают десять госпиталей. Если тенденция сохранится, хирургический корпус Александро-Мариинской больницы также будет перепрофилирован под ковидное отделение", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что астраханские власти приняли решение о закрытии с 26 июля торговых центров (кроме продовольственных отделов), крытых рынков, фуд-кортов, фитнесс-залов, бассейнов, театров, кинотеатров, библиотек. Рестораны и кафе могут работать только на верандах на свежем воздухе или на вынос. Введены требования к приезжающим в регион: заселиться в гостиницу, в санаторий, на туристическую базу можно только при наличии QR-кода или предъявив отрицательный ПЦР-тест.

По данным Минздрава Астраханской области, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 289 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 42 тыс. 807 случаев COVID-19. Скончались 1 тыс. 72 человека.