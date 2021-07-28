"Приостанавливается заселение граждан в отели, на базы отдыха, на курорты без отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов, или сертификата о прививке. Исключение также сделано для тех, кто переболел коронавирусом не более шести месяцев назад и имеет соответствующий документ", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в республике запрещают массовые мероприятия для предпринимателей, работающих в сфере развлечений, а также оказывающих услуги общепита.

Детям не разрешено самостоятельно посещать торгово-развлекательные центры. Ранее им уже запретили появляться на улице без сопровождения взрослых с 20:00 до 7:00.

Предприятиям, которые работают в сфере торговли, рекомендуют принять меры по недопущению образования очередей, оказывающим услуги — принимать посетителей по предварительной записи, если есть такая возможность.

По последним данным, всего в Хакасии зафиксировано 29 тыс. 756 случаев COVID-19, выздоровели 25 тыс. 910 человек, умерли — 739.