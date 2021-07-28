"По результатам рассмотренных судами дел, 1512 гражданам присуждены штрафы на сумму 18 млн 917 тыс. 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", — говорится в релизе.

Отмечается, что в связи с отсутствием данных о прохождении тестирования лицам, не выполняющим установленные требования, направлено 7 тыс. 546 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Ведомством также было составлено 4 тыс. 370 протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП.

Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред.