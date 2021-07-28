"У нас впереди — юбилей Александра Сергеевича Пушкина, и, думаю, что большой интерес (к поездкам в Болдино — ИФ) будет. Мы предлагаем доехать на поезде до Сергача, дальше от Сергача 2 часа на автобусе в Большое Болдино. Тем более у нас в Сергаче есть санаторий — профилакторий, мы можем туристам предоставить полный комплекс услуг — ночевку, обед", — сказал Лесун, добавив, что проект прорабатывается совместно с муниципалитетами и региональным правительством.

В рамках разработанной турпрограммы ГЖД также планируются туристические ж/д маршруты из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу и в Великий Устюг.

Он напомнил, что с 1 мая текущего года возобновлен мультимодальный маршрут Москва — Арзамас — Дивеево.

"В рамках развития Сарово-Дивеевского кластера в соответствие с обязательствами нашей компании организована работа по капремонту железнодорожных вокзалов в Арзамасе при участии администрации Нижегородской области. Работы по станции Арзамас закончены в полном объеме, объект сдан. В 2021 году мы закончим реконструкцию вокзала Арзамас-2", — сказал начальник дороги.

Он также сообщил, что совместно с туроператорами в Казани, Самаре, Ижевске, Йошкар-Оле разработан проект туристического поезда сообщением Казань — Самара с прицепными группами вагонов сообщением Йошкар-Ола — Самара и Ижевск — Самара.

Лесун отметил, что в организацию туристических маршрутов вовлечены пригородные пассажирские компании, работающие на полигоне ГЖД, — "Содружество" и "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" (ВВППК). Так, "Содружество" предлагает туристам маршруты Казань — остров Свияжск, "Кукморский валенок" с посещением фабрики валенок, маршруты для велопробегов, с вагонами, оборудованными для перевозки велосипедов, ВВППК организовала маршрут "Простоквашино" в населенный пункт с таким названием в Нижегородской области.