По сравнению с первым полугодием 2020 г., когда перевозки были существенно ограничены из-за COVID-19, рост пассажиропотока составил 61,9%.

В июне аэропорт "Внуково" обслужил 1,695 млн человек (на 27,9% меньше, чем в 2019 г., и в 3,6 раза больше, чем в 2020 г.).

Все три аэропорта московского авиаузла в первом полугодии 2021 г. перевезли в общей сложности 30,16 млн пассажиров, что на 35,3% ниже января-июня 2019 г. По сравнению с январем-июнем 2020 г. рост составил 43%.

Росавиация в своем сообщении отмечает рост интенсивности авиаперевозок в московских аэропортах, который связан с "открытием новых туристических направлений и возобновлением регулярного авиасообщения с рядом зарубежных стран".

Как сообщалось, пассажиропоток "Шереметьево" в первом полугодии 2021 г. упал на 51% к "доковидному" 2019 г., до 11,4 млн человек (включая детей до двух лет). Рост в годовом выражении составил 16%. В июне "Шереметьево" обслужило почти 3 млн человек (-35% к июню 2019 г., в 4,9 раза больше, чем в июне 2020-го): внутренними рейсами отправлено 2,3 млн пассажиров, за рубеж — более 650 тыс.

"Домодедово" в первом полугодии 2021 г. уменьшило пассажиропоток по сравнению с январем-июнем 2019 г. на 14%, до 10,968 млн человек. Рост к 2020 г. составил 68,8%. Пассажиропоток "Домодедово" в июне этого года составил 2,4 млн человек (-10% к июню 2019 г.; в 3,3 раза больше, чем в июне 2020-го).